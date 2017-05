Grande partecipazione alla giornata del calcio femminile

A Montecchio anche il delegato UEFA per il settore femminile Valentina Mercolli.

Si conferma un evento di grande successo la Giornata del Calcio femminile Sammarinese. Anche nel 2017 la Federcalcio ha confermato questo appuntamento che anno dopo anno riesce a coinvolgere sempre più ragazze. L'open day del calcio femminile è di fatto l'occasione per far conoscere a genitori e bambine le attività che la Federazione svolge in ambito femminile. A dar ancora più valore all'evento la presenza di Valentina Mercolli, delegato UEFA per il calcio in rosa, che conferma la crescita del movimento sammarinese.

La giornata del calcio femminile è solo il primo di una serie di appuntamenti organizzati dalla Federcalcio per la promozione del settore. Sul sintetico di Montecchio le numerose ragazze presenti sono state seguite dai tecnici della Federazione e coinvolte in attività ludico/sportive. Un'occasione per far conoscere da vicino i programmi di sviluppo del calcio femminile e sottolineare come il divertimento sia il primo obiettivo del progetto. A seguire la giornata del calcio femminile anche il direttore tecnico Massimo Bonini insieme ai dirigenti della FSGC. Il futuro del calcio in rosa del Titano è roseo, i numeri lo confermano e l'obiettivo di vedere la prima nazionale sammarinese non è poi così impossibile.



(Nel video l'intervista con Valentina Mercolli - Delegato UEFA calcio femminile)



Elia Gorini