Italia-San Marino: Ventura sceglie la "linea verde"

Azzurri senza big per la sfida del 31 maggio a Empoli

Giampiero Ventura ha diramato la lista dei 22 giocatori che affronteranno San Marino in amichevole il prossimo 31 maggio alle ore 21:30 (diretta Rai 1) allo Stadio Castellani di Empoli. Scelta la "linea verde" per gli azzurri. Italia senza i big:



PORTIERI

Pierluigi Gollini (Atalanta), Simone Scuffet (Udinese);

DIFENSORI:

Cristiano Biraghi (Pescara), Davide Calabria (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Federico Ceccherini (Crotone), Andrea Conti (Atalanta), Emerson Palmieri dos Santos (Roma), Alex Ferrari (Verona), Gian Marco Ferrari (Crotone);

CENTROCAMPISTI:

Centrocampisti: Daniele Baselli (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo);

ESTERNI:

Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Matteo Politano (Sassuolo), Simone Verdi (Bologna);

ATTACCANTI:

Diego Falcinelli (Crotone), Roberto Inglese (Chievo), Gianluca Lapadula (Milan), Andrea Petagna (Atalanta).



La conferenza stampa di Giampiero Ventura è prevista per martedì 30 maggio alle ore 13:45. Pierangelo Manzaroli parlerà alle 14:30 sempre al Centro Tecnico Federale di Coverciano



Elia Gorini