Federcalcio progetto giovani: ecco la San Marino Academy

Presentati questa mattina quadri e organigramma del settore giovanile federale. Un progetto tutto nuovo per fare sul campo il salto di qualità

La nuova dirigenza federale pensa ai giovani. Per migliore il calcio e costruire un futuro migliore si parte dal Settore Giovanile che quaesta mattina ha svelato alla Casa del Calcio, nomi e obiettivi.



Frequentiamo -dice il Vice Presidente Alessandro Giaquinto- campionati importanti, il lavoro è incrementato e dunque cercare di migliorare è una necessità. Cita settori giovanili di club storico come modello, anche se -premette- ci vorrà tempo per sviluppare un progetto così articolato. Vogliamo dare a tutti i ragazzi che vogliono provare a fare i calciatori, gli strumenti per poterlo fare.



Sarà il Direttore Tecnico Massimo Bonini il vertice di una piramide comunque molto articolata e specifica nei ruoli.



Giampaolo Mazza coordinatore del gruppo di allenatori e staff con la prestigiosa new entry di Paolo Baffoni, preparatore con un passato in serie A a capo dei preparatori atletici.



Si parte per un nuovo lungo viaggio, per un cambio di mentalità che riequilibri l'equazione sacrificio uguale risultato. Buoni giocatori si possono, si devono costruire anche a San Marino.



E in tal senso il passo successivo sarà quello di favorire esperienze dei giocatori più meritevoli presso i migliori settori giovanili italiani. Dal vecchio "selezionato" nasce la San Marino Academy, per migliorare il calcio che verrà.



Roberto Chiesa