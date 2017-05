Marco Macina sulla Gazzetta: "Mi piacerebbe collaborare con Mancini"

L'ex enfant prodige del calcio sammarinese protagonista delle rubrica "Carriere Spezzate" sulla rosea.

Non solo il più fulgido talento non del tutto espresso nella storia del calcio sammarinese, ma un rimpianto forse condiviso oltre confine l'impossibilità di apprezzarne le capacità, uniche, sul campo. Ce la ricorda la Gazzetta dello Sport, la qualità straordinaria di Marco Macina, inserendolo di diritto nella rubrica "Carriere Spezzate" e riservandogli una pagina intera, dove l'ex attaccante di Bologna e Milan ripercorre i momenti principali della sua carriera, fin troppo breve. Da San Marino a San Siro, una sfebbrata lo portò al Milan bucando il provino con l'Inter, tra l'altro ultimo approdo dell'amico Roberto Mancini che all'ombra delle Due Torri non aveva problemi ad ammettere che il più forte dei due - e lo ricorda spesso e volentieri - era Marco. Chissà che i due non possano tornare a collaborare: Macina naturalmente se lo augura, vedremo se - come ormai 35 anni fa - quello partito dalle pagine della Gazzetta non sia l'ennesimo assist a porta vuota per il Mancio, ancora in attesa di conoscere il suo futuro prossimo da allenatore.



LP