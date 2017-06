Troppa Italia per San Marino, a Empoli è 8-0

La nazionale di Ventura segna 4 reti in 20 minuti, poi dilaga nella ripresa

L'Italia del futuro vince e convince. Gli azzurri superano 8-0 San Marino nell'amichevole di Empoli. Grande serata Gianluca Lapadula autore di una tripletta. L'attaccante del Milan, ex San Marino Calcio, è il grande protagonista all'esordio in maglia azzurra. Ventura prova un 4-2-4 che produce dopo 10 minuti il vantaggio. Sul cross di Conti, Lapadula non si sfa sfuggire l'occasione e di testa firma l'1-0 dell'Italia.