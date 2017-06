Futsal, Spada strizza l'occhio al Tre Fiori: "Presupposti per continuare insieme"

Il tecnico del Tre Fiori Futsal loda la fame di vittoria dei suoi, che tra un mese torneranno a sudare in vista della UEFA Futsal Cup.

Non s'ha da fermarsi il ciclo di successi consecutivi del Tre Fiori Futsal, capace di mettere in bacheca il settimo trofeo in undici anni, nonché il quarto consecutivo. La prima e l'ultima a vincerla - la Futsal Cup - la squadra di Fiorentino, che dispetto a quella che nel 2007 centrò l'accoppiata, ha saputo riconfermarsi su ambo i fronti: solo il San Giovanni - infatti - riuscì il back to back sia in campionato che in Futsal Cup (2012 e 2011). Con la vittoria in finale ieri sera, tra l'altro - con 7 trofei totali - i gialloblu sono diventati il club più titolato nel panorama del calcio a cinque sammarinese, scalzando dalla vetta proprio il San Giovanni, agganciato e superato nel giro di 20 giorni.



Motivo d'orgoglio per mister Massimiliano Spada, che in primis loda la fame di vittoria del suo gruppo: "L'unico timore era legato ad un possibile appagamento dopo una stagione di così alto livello, culminata nella vittoria del Campionato; ho chiesto un ultimo sforzo ai ragazzi, prima di conceder loro un mesetto di riposo, e devo dire che mi hanno accontentato dando più del 100% in campo". Ciclo aperto, dunque per il Tre Fiori Futsal, che nei prossimi giorni si incontrerà col proprio tecnico per parlare di futuro: "Vedrò la società a breve, per discutere le basi sulle quali lavorare il prossimo anno, ma ci sono buoni presupposti che si vada avanti insieme".



Nel video l'intervista a Massimiliano Spada, allenatore Tre Fiori Futsal.