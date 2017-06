Tre Penne: Luigi Bizzotto è il nuovo allenatore

Sostituisce il dimissionario Marco Protti.

L'imminente impegno continentale ai preliminari di Europa League (lunedì 19 giugno i sorteggi a allo UEFA Headquarter di Nyon) non lasciava troppo spazio a riflessioni troppo approfondite, così che andare sul tecnico campione in carica non è mai una cattiva idea: il Tre Penne sceglie Luigi Bizzotto per il dopo Protti, dimissionario dopo la finale persa. L'ex allenatore de La Fiorita passa in biancazzrro dopo aver regalato l'ultimo dispiacere al suo nuovo club.



LP