Ermanno Zonzini è il nuovo allenatore del Faetano

La Società Calcio Faetano rende noto di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra per la prossima stagione 2017-2018 a mister Ermanno Zonzini. Zonzini, sammarinese classe 1974, ha già vestito la maglia gialloblu come difensore di ruolo nella stagione 2005-2006. L'ex C.T. della Nazionale B, del Fiorentino e del San Giovanni prenderà il posto in panchina di Antonio Gespi.



Queste le sue prime dichiarazioni come nuovo allenatore:

“La Società Calcio Faetano mi ha proposto la guida della prima squadra per la prossima stagione. Mi è stato chiesto di cercare di dare la svolta e cambiare pagina. Gli ultimi risultati e le ultime prestazioni non sono state positive e vi era, secondo la Società, bisogno di un cambio. Mi rendo conto che è un campionato difficile ed un obiettivo complicato, ma sono convinto che lavorando bene tutti insieme si potrà tornare ai livelli a cui la Società era abituata”.



Il nuovo tecnico sarà presentato alla stampa insieme ai nuovi rinforzi il prossimo 29 Luglio. La Società Calcio Faetano dà il benvenuto a mister Zonzini e gli augura un grosso in bocca al lupo per il nuovo incarico.



Comunicato stampa

Società Calcio Faetano