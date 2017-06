Under 21: Bielorussia prima trasferta del nuovo biennio

Tutto secondo copione arrivo in Bielorussia senza alcun intoppo per la nuova nazionale under 21 di Fabrizio Costantini che mercoledì ore 19 locali, le 18 in Italia affronterà i pari età della Nazionale dell'Europa Orientale. Dopo l'arrivo nel quartier generale a pochi passi dal centro di Minsk, la rosa a disposizione del C.T, ha raggiunto il Centro Federale della Federazione Gioco Calcio Bielorussia diviso con il club più importante: l'FC Dinamo Minsk, per effettuare la prima seduta tecnica. Si tratta di un Centro Federale all'avanguardia e attrezzatissimo, anche se va sottolineato, non è stato concesso alla nazionale sammarinese di accedere agli spogliatoi, non una grande idea da parte dell'organizzazione. 7 campi in erba originale, e ampi spazi per altri sport che da queste parti hanno grande richiamo come il pattinaggio.

Il Commissario Tecnico ha dovuto accettare la corte di Manzaroli per tre giocatori ancora in età: Filippo Berardi, Tommaso Zafferani ormai più A che Under, meno prevista la convocazione da parte del C.T. della Maggiore del centrale difensivo Cevoli, che a Costantini avrebbe fatto molto comodo. Al netto dei tre suddetti, tutti a disposizione, con Luca Censoni nuovo capitano, l'arrivo dagli Stati Uniti della punta Vincent Paul Vultaggio e le certezze D'Addario, Grandoni e Fabio Ramon Tomassini. All'attaccante del Romagna Centro il compito di presentarci il resto del gruppo. Nuove regole: il C.T. ha espressamente vietato l'uso dei cellulari durante i pasti per favorire l'aggregazione del gruppo. Non sarà ancora il primo punto del girone che prevede anche Moldova, Grecia, Repubblica Ceca, Croazia ma una buona partenza con ottime abitudini da impartire fin dalla prima trasferta



L.G



Nel video l'intervista a Fabio Ramon Tomassini (attaccante under 21 San Marino)