Under 21: in campo domani sera a Minsk, conosciamo meglio la capitale della Bielorussia

Pulita, ordinata, disciplinata, a misura d'uomo, fredda. Questa è Minsk in maniera molto sintetica, capitale della Bielorussia stato indipendente dal 1992 . Questa mattina la Nazionale sammarinese under 21 ha avuto un paio d'ore libere per visitare la città che domani sera ospiterà la partita che si giocherà allo stadio Traktar capienza di 16.500 posti e che ospita le partite in casa della Partyzan Minsk.

Minsk grande centro universitario con 12 facoltà differenti, poi ovviamente le attrazioni turistiche con musei, chiese, e grandi opera anche contemporanee e non mancano attrazione ludiche. Il calcio è il secondo sport nazionale, guida l'hockey e la Juventus recentemente ha pensato di investire qui con lo Juventus Training Camp, il progetto che mette a disposizione di ragazzi di tutto il mondo la metodologia di allenamento ufficiale del Club bianconero, è approdato Bielorussia lo scorso 30 maggio



Dall'inviato a Minsk Lorenzo Giardi