Under 21, Costantini: siamo pronti, non voglio alibi

Parola d'ordine "noi". Il C.T dell'Under 21 Fabrizio Costantini alla vigilia del suo debutto sulla panchina della Nazionale, fotografa con il pronome personale plurale la sua linea. " io sto parlando, ma lo faccio a nome di tutto il mio staff, credo di poter dire che la Federcalcio facendomi affiancare dai collaboratori che ho scelto abbia fatto un grande passo avanti" . Il centrocampista Luca Censoni nuovo capitano prende l'eredità di Golinucci :" è per me un grande privilegio - ha dichiarato Censoni - indossare la fascia di una squadra e di un gruppo che posso garantire fin da adesso uscira' dal campo solo dopo essere certo di aver dato tutto e anche di più per questa maglia. Risultati ? Vedremo siamo qui per questo, per cercare di rendere la vita più difficile agli avversari superiori a noi . Rappresentiamo uno Stato è fin da domani sera vogliamo onorarlo al meglio" . 4-1-4-1 mascherato con la difesa che in fase di non possesso diventerà a 5 per affrontare i più dotati fisicamente avversari. Sappiamo ha detto Costantini che siamo il bacino principale per la Nazionale Maggiore e se Manzaroli ci ha chiesto Cevoli e' giusto che il centrale difensivo vada in Germania, sopperiremo anche alla sua assenza"



Dall'inviato a Minsk, Lorenzo Giardi