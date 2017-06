Champions: dopo Ricchiuti, La Fiorita sogna il grande nome

Confermato il tesseramento anche per l'intera stagione dell'attaccante argentino, nelle Coppe Europee si punta su un giocatore di serie A di esperienza.

Primo colpo di mercato per i campioni di San Marino della Fiorita che hanno trovato l'accordo con Adrian Ricchiuti. L'attaccante argentino tornerà a vestire la maglia gialloblu non solo nel turno di qualificazione alla prossima Champions League, ma anche in campionato. Il nuovo ruolo di Ricchiuti con il Rimini non è incompatibile con gli impegni del club di Montegiardino, al quale l'argentino darebbe la priorità sul piano del calcio giocato. Il nuovo ds della Fiorita, Gianluca Bollini, si è già garantito anche la disponibilità di Damiano Tommasi. L'ex giocatore della Roma, che ha segnato proprio una rete con La Fiorita al Vaduz, andrà ad occupare uno dei quattro posti a disposizione dei club sammarinesi nelle coppe europee. Novità infatti per questa stagione, la possibilità per Fiorita, Tre Penne e Folgore di portare da due a quattro i giocatori stranieri da aggiungere alla rosa nelle coppe. Tra i nomi di spicco contattati dalla Fiorita ci sono stati quelli di: Floccari, Migliaccio, Matteo Brighi, Di Natale e Matuzalem. Giocatori che hanno dovuto però rinunciare alla proposta del club gialloblu. Si lavora per un nome di grande richiamo. Un calciatore d'esperienza del campionato di serie A che ha vestito anche la maglia della sua nazionale. Tra i neo acquisti gialloblu, ci sono intanto Mattia Stefanelli, Adolfo Hirsch e Matteo Colonna. Il 19 giugno a Nyon i sorteggi del turno di Champions, secondo alcune anticipazioni, saranno 5 i possibili avversari della Fiorita. Testa di serie numero 1 i gallesi del The New Saint. Ai campioni del Galles si aggiungeranno anche quelli del Nord Irlanda, delle FarOer, di Malta e Andorra.



Elia Gorini