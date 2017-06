Germania-San Marino, novità tra i convocati

Motivi di lavoro e un infortunio costringono Valentini e Stefanelli al forfait: al loro posto Enrico Golinucci e Marco Bernardi.

Novità in vista di Germania-San Marino, sfida per la quale Manzaroli ha dovuto operare delle modifiche alla lista del 21 convocati: Marco Bernardi sostituirà l'infortunato Mattia Stefanelli, mentre Carlo Valentini - chiamato qualche giorno fa a sostituire l'acciaccato Filippo Berardi - deve dare forfait per motivi di lavoro: al suo posto è stato convocato Enrico Golinucci.



LP