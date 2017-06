Tutto pronto per il debutto della nuova Under 21 di Costantini. Si gioca a Minsk alle ore 19

La partita Bielorussia- San Marino verrà trasmessa in differita venerdì 9 giugno alle ore 20.45 su San Marino Rtv Sport canale 93 ddt

Defezione dell'ultimo momento quella del difensore centrale Mattia Valentini che non sarà della partita.

Il C.T ha le idee chiare e ha già diramato gli 11 che affronteranno i pari età della Bielorussia: 4-1-4-1 Benedettini in porta. D'Addario, Casadei, Censoni, Grandoni; Battistini; Vultaggio, Lunedei, Mularoni, Zonzini; Tomassini .

A disposizione : Zavoli,Righi, Valentini, Venerucci,Matteoni, Della Valle, Giardi. C.T Fabrizio Costantini .

Nel video Michael Battistini, Centrocampista under 21



Da Minsk Lorenzo Giardi