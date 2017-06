Under 21: Bielorussia - San Marino 1-0

Cade solo su un rigore generoso la squadra di Costantini



Reparti stretti, grande concentrazione e quando possibile offendere. Vengono rispettate alla lettera le direttive del C.T Fabrizio Costantini. La Bielorussia fa la partita ma non riesce quasi mai a sfondare. Dopo i tentativi di Antilevski, è biancoazzurra l'occasione, quando Censoni taglia in mezzo un pallone dal corner che avrebbe meritato la spinta in porta. Il grande rischio arriva poco prima della mezz'ora quando Michael Battistini tocca di testa sul tiro cross di Berezkin e manda sul palo a Benedettini battuto. Prima del finale di tempo arrivano sempre da palla inattiva le maggiori preoccupazioni con Ivanov e Bakar vicini al vantaggio. All'intervallo è 0-0 di sostanza e orgoglio per San Marino. Ripresa e c'è l'episodio che determinerà il risultato: Vultaggio su Baknar, rigore molto generoso. Grandi proteste, realizza Antilevsky . Poco dopo Benedettini è mostruoso su Schevchenko che aveva già le braccia alzate. San Marino regge l'urto e nel finale colleziona due possibilità: la prima con Giardi da lontano, ottima idea ma palla alta. La seconda sulla punizione di Battistini al 94esimo Tomassini si catapulta ma non riesce ad indirizzare. Bielorussia con il fiatone e con un rigore non rigore. Allo stadio Traktor di Minsk Bielorussia batte San Marino 1-0.



Da Minsk l'inviato Lorenzo Giardi