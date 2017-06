Russia 2018: Nazionale a Norimberga dove sabato affronterà la Germania

La Nazionale di Pierangelo Manzaroli è in Germania per la sfida contro i campioni del mondo. Massimo Bonini " vorrei vedere dei miglioramenti rispetto ad Empoli. Germania non alla nostra portata ma una crescita nel complesso della nostra nazionale e' quello che auspichiamo".

Nel servizio Massimo Bonini, Direttore Tecnico Fsgc



da Norimberga l'inviato Lorenzo Giardi