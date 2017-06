Russia 2018, San Marino partito per la Germania: troverà una nazionale giovane

Joachim Löw ha rinunciato a molti giocatori di primo piano: con questa nazionale si giocherà la Confederations Cup.

La Nazionale di San Marino è partita questa mattina alla volta della Germania: la trasferta più prestigiosa ed insidiosa del biennio – logisticamente parlando – inizia oggi, ma Pierangelo Manzaroli la prepara già da tante settimane.



Il CT non poteva però mettere in conto le defezioni dell'ultimo minuto di Filippo Berardi, Stefanelli e Valentini: bloccati da un infortunio i primi, costretto a rinunciare per motivi di lavoro l'ultimo – chiamato inizialmente a sostituire il giovane del Torino, in odor di prestito in Lega Pro nella stagione a venire. Al loro posto, arruolati Enrico Golinucci e Bernardi. Tra gli assenti, spiccano i nomi degli squalificati Davide Simoncini e Matteo Vitaioli.



La selezione biancazzurra pranzerà a Bologna, prima di volare su Monaco di Baviera per poi raggiungere Norimberga dopo un trasferimento in pullman della durata di un'ora circa. Questa sera la prima sgambata, domani l'allenamento ufficiale alla vigilia della sfida ai Campioni del Mondo.



La Mannschaft è lanciatissima in vista della Confederations Cup di Russia, al via esattamente una settimana dopo la sfida del Grundig Stadion e che per i tedeschi inizierà lunedì 19 giugno a Sochi, contro l'Australia.



I 22 giocatori convocati per le sfide a Danimarca e San Marino, da parte di Joachim Löw, sono gli stessi che prenderanno parte al torneo delle confederazioni: vacanze anticipate per molti big – Ozil, Neuer, Kroos e Müller su tutti – per una nazionale teutonica farcita di giovani e dall'età media di poco superiore ai 24 anni, col solo Sandro Wagner prossimo ai 30 anni.



E se in tanti – dopo il match d'andata, annessi e connessi mediatici compresi – temevano una prestazione travolgente da parte dei tedeschi, non può certo dirsi da meno l'impatto di una formazione di talenti emergenti e giovani campioni – già internazionalmente riconosciuti come tali: la sfida di Empoli con l'Italia ne è l'esempio, l'occasione per il riscatto dista 48 ore.





LP