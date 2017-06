E' Alberto Gilardino il sogno della Fiorita per la Champions

Il ds gialloblu Gianluca Bollini è al lavoro per concludere l'operazione.

Alberto Gilardino è stato contattato dai dirigenti de La Fiorita per vestire la maglia del club di Montegiardino per il turno di qualificazione alla prossima Champions League. L'ex attaccante di Milan e Fiorentina, campione del Mondo con l'Italia di Marcello Lippi nel 2006, dovrebbe confermare o meno la propria disponibilità entro questa sera. Per la squadra del presidente Alan Gasperoni sarebbe un altro grande colpo dopo la conferma di Damiano Tommasi e il ritorno di Adrian Ricchiuti.



Elia Gorini