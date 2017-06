Dubbi di formazione per Manzaroli

Bella storia quella di Michele Cevoli. Due convocazioni per lui in Nazionale con Italia e Germania

10 giugno 2017, esattamente 10 anni dopo la Nazionale sammarinese torna a respirare il clima pre-partita tedesco. La Nazionale sammarinese a Norimberga dopo un decennio per affrontare, sempre al Grundig Stadion, la nazionale di Low. Allora fu di 6-0 il risultato con reti di Kuranyi, Jansen, e doppiette per Gometz e Frings. Sky Sport Germania ha scelto il centrocampista della Libertas Michele Cervellini per un report sul pre-partita e solite curiosità sulla vita dei calciatori sammarinesi, nello specifico l'avvocato Cervellini. Il Primo allenamento al Centro Tecnico del football club Norimberga, non ha sciolto i dubbi di formazione. Per il C.T Manzaroli è meno complicato sostituire lo squalificato Davide Simoncini. Nutrita infatti la batteria dei difensori centrali con Della Valle Biordi, Brolli, Fabio Vitaioli e Cevoli. Più complicata la situazione nel reparto offensivo dove ,dopo i forfait di Filippo Berardi, Mattia Stefanelli e la squalifica di Matteo Vitaioli sono solo i 3: Rinaldi, Bernardi e Hirsh. Storia curiosa quella di Michele Cevoli: il figlio d'arte alla sua seconda chiamata in nazionale fa doppietta Italia - Germania ossia le due super potenze Europee con 8 mondiali equamente suddivisi.



L.G



Nel video l'intervista a Michele Cevoli, difensore Nazionale