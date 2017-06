Mondiali 2018; Manzaroli : "Gioca Benedettini. Voglio vedere una Nazionale di marmo"



Stoppate sul nascere le possibili domande extra calcio, si parla solo della partita con il C.T e con Alessandro Della Valle . Il difensore centrale torna titolare e indosserà la fascia da capitano. :" non posso negare - ha detto Della Valle- che star fuori mi ha dato fastidio ma ho atteso il mio turno e adesso si torna con grande voglia di combattere come questa nazionale ha sempre fatto provando a metterci alle spalle le recenti prestazioni"

Il C.T evita le domande sul dualismo Benedettini-Simoncini dichiarando che sarà il portiere del Novara il titolare. "Non mi interessano - ha ribadito più volte- le polemiche dell'andata, siamo qui per una partita di grandissimo livello contro i campioni del mondo e voglio vedere in campo una Nazionale gagliarda in grado di fare una prestazione superiore alle ultime uscite" . Il risultato - ha risposto il C.T ad un giornalista tedesco - è figlio della prestazione, e nel nostro caso sono tanti gli equilibri di cui tenere conto, quindi non posso sapere alla vigilia qual'e' il passivo che mi renderebbe soddisfatto"



Dal nostro inviato a Norimberga

Lorenzo Giardi