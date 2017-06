Mermorial Federico Crescentini: chiusa la fase a gironi, semifinali Milan-Cesena e Juventus-Empoli

La Federazione Sammarinese strappa lo 0-0 al già qualificato Empoli, finendo comunque ultimo il Girone Rosso: domani si giocherà l'11° posto con la Roma.

Ieri la cerimonia di apertura e le prime partite, oggi l'entrata nel vivo: si è appena conclusa la fase a gironi del 1° Memorial Federico Crescentini, Torneo Internazionale dedicato alla categoria giovanissimi classe 2003: in campo 216 atleti e 12 squadre, italiane e non, che si sfidano in partite da 30' a tempo.



Ed ecco i verdetti: Empoli, Milan e Juventus vanno in semifinale in quanto vincitrici dei Gironi Rosso, Giallo e Azzurro, il Cesena li segue a ruota come migliore seconda, dietro ai rossoneri.



Milan che è anche l'unica squadra a chiudere la fase a punteggio pieno, perché nell'ultimo match del Girone Rosso la Federazione Sammarinese impone lo 0-0 al già qualificato Empoli. Biancazzurri comunque ultimi nel girone per il 3-0 e il 5-0 incassati da Zenit San Pietroburgo e Bologna, lo spirito però ne ha sicuramente giovato: domani, contro la Roma, si giocheranno l'11° posto.



Sempre domani le semifinali Milan-Cesena e Juventus-Empoli, che si disputeranno alle 9 sui campi di Fiorentino e Montecchio.



A Montecchio anche la finalissima, in programma domani alle 12, mentre per il terzo posto si giocherà alle 11:30 a Fiorentino.



