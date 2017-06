Mondiali 2018 : Germania - San Marino per 30 mila

Manzaroli comunicherà la formazione dopo il termine della riunione tecnica prevista per le 17.30. Partenza per il Grundig Stadium alle 19. La partita in diretta su San Marino Rtv Sport ore 20.45



Passano pensieri di ogni genere nella testa del Commissario Tecnico che sa benissimo che contro i Campioni del Mondo può succedere di tutto. Notoriamente i tedeschi non regalano nulla a nessuno e uscire dal bellissimo impianto di Norimberga con qualche goal al passivo sarebbe già un successo. La Federazione sarà presente in blocco: Bonini e Pacchioni sono saliti con la squadra oggi è atteso l'arrivo del Presidente Marco Tura. Nessuno chiede i miracoli ma una prestazione che ricordi che San Marino ha un cuore grande, si. Perché come ha ricordato Alessandro Della Valle ultimamente è un po' appassito quel mordente che bene o male ha sempre contraddistinto le prove della Nazionale sammarinese. E' una partita molto molto importante questa, ovviamente non sotto il profilo del risultato, ma su quello del temperamento, della voglia di combattere e di vendere cara la pelle seppur, non c'è bisogno nemmeno di ricordarlo, dall'altra parte del campo si schierano i numeri 1. Sarà una serata speciale per tutti a cominciare da chi deve in qualche modo provare a far dimenticare quello che è stato per questa nazionale Andy Selva, e questa volta toccherà al match winner della Fiorita Danilo Rinaldi.



Da Norimberga il nostro inviato

Lorenzo Giardi