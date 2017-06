Nazionale: spunta Ballardini per il post Manzaroli

L'ipotetico avvicendamento potrebbe concretizzarsi anche prima del termine del biennio di European Qualifiers.

Nell'ambiente del calcio sammarinese circola da qualche ora l'ipotesi di un avvicendamento alla guida della Nazionale, che - non è da escludere - potrebbe concretizzarsi anche prima del termine del biennio di Qualificazione ai Mondiali di Russia 2018.



A mettere in discussione la permanenza di Pierangelo Manzaroli alla guida della selezione biancazzurra sarebbe il profilo di un allenatore d'esperienza - e con un passato recente anche in importanti piazze di Serie A - quale quello del romagnolo Davide Ballardini, in procinto di chiudere il rapporto in essere col Palermo.