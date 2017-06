La Juventus vince il 1° Memorial Federico Crescentini

I bianconeri vincono in rimonta il torneo nella finale contro il Milan.

E' della Juventus il primo Memorial Federico Crescentini. Il torneo, dedicato all'ex difensore della Nazionale scomparso nelle acque del Messico per salvare un'amica, si è confermato un grandissimo evento sul piano tecnico ed organizzativo. Il valore delle squadre partecipanti, tra le quali anche Benfica, Zenit San Pietroburgo e Dinamo Kiev, è stata l'occasione per apprezzare i campioni del domani. Allo Stadio di Montecchio la Juventus si è imposta contro il Milan nella finale per il primo posto. Un classico del calcio italiano che si è rinnovato anche a livello giovanile. I rossoneri del tecnico Luca Morin hanno sbloccato il risultato per primi con un grandissimo gol di N'Gbesso che supera il portiere della Juventus con un pallonetto al termine di un'azione avviata proprio dal numero 10 rossonero sulla linea di centrocampo. Prima della chiusura di tempo il Milan ha due buone occasione per il raddoppio, prima con El Hilali, conclusione neutralizzata in due tempi da Fiorenza, poi con Bright con un grandissimo tiro dalla distanza che che si stampa contro la traversa.

Nella ripresa la Juventus trova il gol del pareggio dopo 2 minuti con una bella deviazione in spaccata a centro area sul cross dal fondo. E' Andrea Bonetti a ristabilire la parità. La rete che decide la sfida arriva al 9' quando Gabriele Mulazzi trova una girata di testa con palla che sbatte contro la traversa, per poi rimbalzare all'interno della porta prima di uscire. Il direttore di gara Ucini, su segnalazione del guardalinee Giorgini convalida la rete, tra le proteste dei rossoneri. Nel finale il Milan prova l'assalto alla ricerca del pari. La Juventus tiene e può festeggiare il successo davanti a Milan, Empoli e Cesena. Si chiude un grande torneo, che ha ricordato nel migliore dei modi Federico Crescentini.



(Nel video l'intervista con Ermanno Ferrari – organizzatore Torneo Federico Crescentini)



Elia Gorini