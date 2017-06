Mondiali 2018: Germania 7 bello su San Marino

La Germania stritola San Marino e può concentrarsi per la confederation Cup. Per la Nazionale del Titano i tedeschi sono alle spalle

Clima delle grandi occasioni 34 mila spettatori al Grundig Stadium di Norimberga. La Germania impiega poco più di 10 minuti per rompere l'equilibrio: Draxeler riceve sulla destra e con una conclusione a giro batte Benedettini.



Impossibile uscire dalla metà campo la spinta dei tedeschi è incessante e Kimmich a scaricare dentro palloni in quantità industriale per Sandro Wagner: il centroavanti raddoppia, sfruttando di testa, sua specialità, l'idea del compagno. Nessun segnale di San Marino per Ter Stegen e allora è sempre Wagner a fare doppietta personale e portare quelli di Low a distanza rassicurante.



Elia Benedettini bene nelle basse, non benissimo nelle alte: sulla palla che arriva dal corner calcola male e prende il quarto da Younes, questo evitabilissimo. Quello che fa arrabbiare il C.T non e' l'atteggiamento, degno della serata, ma i goal incassati evitabili, come quello dell'ex sampdoriano Mustafi in mischia.



Prima degli applausi dello sportivissimo pubblico c'è gloria anche per Brandt e per la tripletta di Sandro Wagner con il passivo che sale 7. Dopo il fischio finale tensione tra Alessandro Della Valle e Manzaroli . Per fortuna i Campioni del Mondo sono alle spalle. Allo stadio Gruding di Norimberga .



Germania batte San Marino 7-0



Dal nostro inviato a Norimberga

Lorenzo Giardi