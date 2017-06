Tura: "Manzaroli non è in discussione, mai parlato con Ballardini"

Il Presidente della Federcalcio, Marco Tura, conferma Manzaroli e dichiara : "Abbiamo un direttore generale e un direttore tecnico nominati proprio per far crescere tutto il movimento. Il Commissario Tecnico Manzaroli ha in mano lo spogliatoio e nessuna frizione, clima disteso e tranquillo. Ballardini? Nessun membro della Federcalcio ha mai parlato con lui. Notizia infondata"



Da Norimberga l'inviato Lorenzo Giardi