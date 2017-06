U21, domani San Marino-Moldavia. Costantini: "Cevoli e Zafferani ci daranno qualcosa in più"

Confermati il modulo, 4-1-4-1, e quasi tutto l'11 titolare, coi due aggregati dalla Nazionale maggiore che sostituiranno Casadei e Zonzini.

Squadra che fa bene non si cambia, o quasi. Domani sera la Nazionale U21 affronta la Moldavia al San Marino Stadium per la seconda gara del girone di qualificazione all'Europeo del 2019. E visto che in Bielorussia la prestazione è stata soddisfacente, il CT Costantini confermerà sia il modulo, il 4-1-4-1, che la formazione di partenza (al 90%, dice il CT). Eccezion fatta per l'inserimento del difensore centrale Michele Cevoli e dell'esterno Tommaso Zafferani, assenti a Minsk perché in Germania con la Nazionale Maggiore. "Cevoli dietro ci darà una mano in più - osserva Costantini - visto che con la Bielorussia abbiamo giocato con Casadei e Censoni, due centrocampisti adattati. Loro comunque sono stati perfetti, rimanendo sul pezzo per tutti i 95'". Accanto a lui sarà confermato capitan Censoni, la cui presenza, secondo Costantini, "ci ha permesso di giocare qualche pallone in più, essendo un centrocampista ha un occhio diverso nell'impostazione dell'azione". Nessuna bocciatura però per Casadei: "A Minsk ha fatto una gran partita, adesso so di avere un cambio all'altezza". Zafferani invece sostituirà Zonzini sulla fascia destra: un innesto decisamente importante perché, pur se in età da Under, l'esterno de La Fiorita si è già affermato come uno dei punti cardine della Nazionale di Manzaroli. "La sua presenza - dice Costantini - ci aiuterà parecchio nel reparto offensivo, che è quello nel quale a Minsk abbiamo mostrato qualche lacuna in più".