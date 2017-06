LIVE SCORE Under 21: San Marino - Moldova 0-1

Domașcan porta in vantaggio gli ospiti al 23°.

Il primo tempo si chiude sullo 0-1: decide sin qui il colpo di di testa di Domascan. Bell'avvio dei biancazzurri con la parata di Timbur sul colpo di testa di Vultaggio, poi la Moldova ha preso possesso del campo creando tre occasioni interessanti.



45°: cross da sinistra di Marandici, Cojocaru non ci arriva di testa.



I ritmi si sono leggermente abbassati ora.



40°: punizione dalla sinistra per la Moldova, batte Bejan e D'Addario manda in angolo in spaccata.



38°: cosa si mangia Cojocaru! un traversone da destra trova libero in area l'esterno moldovo, il colpo al volo non trova nemmeno lo specchio.



36°: Occasione Moldova! Un tiro da lontano di Bojii viene deviato da Cevoli e diventa un assist per Bejan, che da posizione defilata calcia a lato.



35°: il guardalinee ferma per fuorigioco Domascan, che era solo davanti a Benedettini.



31: Moldova ancora vicina al gol! Cojocaru parte verso in un contropiede 2 contro 2 e prova a triangolare con Boiciuc, Censoni capisce tutto e intercetta. Subito dopo traversone da destra e colpo di testa ancora di Cojocaru, palla fuori di poco.



29°: Zafferani giù area su un contrasto di Valerii Macritchii, l'arbitro fa proseguire.



24°: la Moldova spinge: corner da sinistra, ancora Jalba di testa e Censoni spazza in qualche modo.



23°: MOLDOVA IN VANTAGGIO! Ha segnato DOMASCAN, bravo a incrociare in rete di testa un cross dalla destra di Andrei Macritchii.



20°: Cevoli chiude in corner un cross dalla destra, sugli sviluppi Jalba impatta di testa e per poco Bejan non devia in porta.



19°: Jalba svirgola un retropassaggio e per poco non innesca Tomassini, Timbur è costretto a uscire e allontanare di testa.



La Moldova prova ad alzare il ritmo ma San Marino si chiude bene.



14°: cross di Boicic da sinistra che attraversa tutta l'area senza creare problemi. Dalla stessa parte ci prova Marandici, allontana Censoni. Sul ribaltamento di fronte chiusura tempestiva di Valerii Macritchii su Tomassini.



13°: conclusione da lontanissimo di Domascan, Benedettini para in scioltezza.



10°: sempre a destra Tomassini riceve in area e calcia, ne esce un tiro debole facilmente bloccato da Timbur.



Avvio positivo dei biancazzurri, attivi soprattutto sulla fascia destra.



7°: Occasione San Marino! Punizione da destra di Battistini dritta in area, Vultaggio colpisce di testa ma Timbur la alza in corner.



5°: Battistini lancia al volo Zafferani, chiuso da Valerii Macritchii. Zafferani che subito dopo riesce a incunearsi in area ma è chiuso ancora, col pallone che finisce sul fondo.



3°: Domașcan prova a sfruttare un errore a centrocampo di San Marino ma è costretto ad allargarsi a destra, da dove fa partire un cross che non impensierisce Benedettini.



Partiti!



Ora gli inni nazionali: si comincia con quello moldovo, segue quello sammarinese.



Le due squadre stanno entrando in campo.



Costantini conferma 9/11 della formazione che ha ben figurato in Bielorussia: come annunciato alla vigilia, le uniche novità sono gli innesti di Cevoli e Zafferani - assenti perché impegnati con la Nazionale maggiore - al posto di Casadei e Zonzini.



La Moldova invece è all'esordio in questo biennio di qualificazione: nel precedente chiuse il proprio girone all'ultimo posto, con 7 punti in 10 partite.



Le due squadre si sono affrontate nel girone di qualificazione a Euro 2015: la Moldova si impose 3-0 al San Marino Stadium e 2-0 in casa.



Le formazioni ufficiali:



San Marino (4-1-4-1): S. Benedettini; D'Addario, Censoni (c), Cevoli, Grandoni; Mi. Battistini; Zafferani, Lunadei, Mularoni, Vultaggio; Tomassini

A disp: Zavoli, Righi, Casadei, Venerucci, Zonzini, Della Valle, Giardi

CT: Costantini



Moldova (4-4-1-1): Timbur; A. Macrițchii, Jalba, V. Macrițchii (c), Marandici; Cojocaru, Bojii, Cararuș, Bejan; Boiciuc; Domașcan

A disp: Macogonenco, Guștiuc, Dragan, Oancea, Matei, Trifan, Prepelița

CT: Oprea



Arbitro: Genc Nuza (KOS)



Buonasera dal San Marino Stadium, dove San Marino e Moldova stanno per scendere in campo per le qualificazioni agli Europei U21 del 2019, che si disputeranno in Italia e a San Marino.



Dalle 20.15 il live score minuto per minuto della sfida dei biancazzurini contro i pari età della Moldova.