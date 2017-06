Calcio mercato: Di Maio alla Fiorita, Marco Martini passa al Tre Penne

In attesa del sorteggio delle Coppe Europee, previsto per lunedì prossimo a Nyon, le squadre sammarinesi impegnate in Europa stanno mettendo a segno diversi colpi di mercato. Su tutte la Fiorita che dopo Adrian Ricchiuti, ha tesserato il difensore Roberto Di Maio e sta trattando l'ingaggio dell'ex centrocampista del Parma, Miglietta. Si muove anche il Tre Penne che ha raggiunto un accordo con l'ex attaccante della Fiorita, Marco Martini e ai centrocampisti Kevin Marigliano del Cosmos e Riccardo Santini della Juvenes/Dogana.