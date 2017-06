Mercato sammarinese: La Fiorita scatenata

In attesa del sorteggio delle Coppe Europee, previsto per lunedì prossimo a Nyon, le squadre sammarinesi impegnate in Europa stanno mettendo a segno diversi colpi di mercato.

Su tutte la Fiorita che dopo Adrian Ricchiuti, ha tesserato il difensore Roberto Di Maio, centrale difensivo sammarinese con il vizio del goal. L'ultimo colpo ufficiale del Direttore Sportivo Luca Bollini è un altro ex Rimini , uomo d'ordine del centrocampo, classe 1983 Marco Brighi. Il club gialloblu è letteralmente scatenato il prossimo obiettivo è l'ingaggio dell'ex centrocampista del Parma, Miglietta. Un autentico squadrone al quale va aggiunto l'acquisto dell'attaccante della Nazionale Mattia Stefanelli, in questo momento infortunato e che non sarà disponibile per i preliminari di Champions League, Stefanelli andrà a rinforzare la rosa per l'inizio del prossimo campionato. Sfumato l'ingaggio di Alberto Gilardino l'obiettivo punta ovviamente resta attuale. Il Presidente della Fiorita Alan Gasperoni ha parlato con il Direttore Generale del San Marino Marusia Giannini per arrivare ad Emiliano Olcese. Olcese, ha il contratto in scadenza il 30 giugno e non ha ancora rinnovato con il club biancoazzurro anche se esistono buone possibilità che Olcese resti al San Marino. Sarà lo stesso attaccante argentino a decidere se rispondere alla sollecitazione Champions. Si muove anche il Tre Penne che ha raggiunto un accordo con l'ex attaccante della Fiorita, Marco Martini e con i centrocampisti Kevin Marigliano del Cosmos e Riccardo Santini della Juvenes/Dogana. La Folgore: dal Fiorentino in prestito il portiere Luca Bianchi, che avrà come secondo Nicolò Tamagnini. Diversi rientri dai prestiti come l'esterno Alessandro Bianchi, e Nicolò Venerucci, torna alla Folgore anche Paradisi. Altri colpi sono quelli di Semprini dal Cosmos, Lago dal Pennarossa, Sartori, Sacco, Luca Bonifazi e l'attaccante dell'under 21 Matteo Giardi.



L.G