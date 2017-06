Qualificazioni Europeo Under 21: questa sera la Nazionale di Costantini proverà a muovere la classifica



Bel clima, quello che si respira attorno ai biancoazurrini di Fabrizio Costantini. La Nazionale sammarinese è tornata dalla Bielorussia consapevole di aver disputato un buon match, perso a causa di un rigore non rigore. Nel complesso è piaciuto l'atteggiamento di una squadra guidata da Censoni , protetta da Simone Benedettini, e cementificata dall'ottimo Michael Battistini. Arriva la Moldova ed è inutile nasconderlo, questa è un occasione. I discorsi più o meno sono sempre gli stessi, San Marino è la Nazione più piccola e faticherà con tutte le altre Nazionali, ma è chiaro che i progressi possono essere evidenziati più facilmente con questo tipo di squadre, sempre all'altezza fisicamente, ma molto macchinose e lente nella costruzione della manovra. Costantini, che non fa della pretattica la sua ossessione, ha già detto nella conferenza stampa di ieri, chi e dove. Davanti a Simone Benedettini, linea a 4 con Censoni e Cevoli centrali, D'Addario e Grandoni sugli esterni. Battistini schermo davanti alla difesa. Mularoni e Lunedei uomini in mezzo con Vultaggio e Zafferani larghi ma pronti a stringere per aiutare l'unica punta Fabio Ramon Tomassini.

Si gioca questa al San Marino Stadium alle 20.30



L.G