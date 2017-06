Altro colpo La Fiorita: per la Champions c'è anche Olcese

Il club di Montegiardino ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante del San Marino

Ancora un colpo per La Fiorita, che per i preliminari di Champions League avrà a disposizione l'attaccante argentino del San Marino Emiliano Olcese, 12 gol in 31 partite nella Serie D appena conclusasi. La società di Montegiardino – che aveva sondato anche Alberto Gilardino e Marco Bernacci – ha ufficializzato l'operazione con un post sulla sua pagina Facebook.