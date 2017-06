San Marino-Moldova, i commenti di Costantini, Lunadei, Grandoni e Matei

Costantini e Lunadei sottolineano la buona prestazione, Grandoni si rammarica per il mancato risultato: "loro erano come noi, dobbiamo fare meglio quando in fase di possesso".

Umori contrastanti nello spogliatoio dell'Under 21, dopo il ko per 2-0 con la Moldova. Da un lato il CT Fabrizio Costantini sottolinea l'ottima prestazione - "per ora ci interessa quello, se giochiamo bene arriveranno anche i risultati" - e il centrocampista Lorenzo Lunadei è sulla stessa lunghezza d'onda: "ci abbiamo messo tanta grinta e lottato su tutti i palloni, è mancata un po' di lucidità".



Dall'altro, il terzino Andrea Gasperoni esprime tutto il rammarico per non essere riusciti a portare a casa almeno un punto: "ci credevamo, purtroppo alla prima occasione ci puniscono sempre. Siamo abbastanza tristi, loro erano come noi: dobbiamo cercare di migliorare quando siamo in possesso del pallone, dobbiamo giocarcela meglio quando siamo nella metà campo avversaria".



Non sprizza felicità nemmeno Nicolae Matei, attaccante della Moldova e dell'Adriese: "All'inizio abbiamo sofferto, loro si sono messi tutti dietro e in questi casi è difficile fare gol. Siamo partiti male, poi abbiamo cambiato atteggiamento ed è andata bene. Però abbiamo sbagliato troppo, nel primo tempo potevamo fare tre o quattro gol e chiuderla lì. Comunque l'importante è aver vinto".



