Champions League: lunedì il sorteggio del primo turno preliminare

La Fiorita conoscerà il nome dell'avversario da affrontare nel doppio turno

L'obiettivo dichiarato è di provarci. La Fiorita ha allestito un roster di buon livello per provare a scrivere un'altra pagina di storia del calcio sammarinese. C'era andato vicinissimo il Tre Fiori, cedendo solo ai calci di rigore dopo aver pareggiato il doppio confronto con gli andorrani del Saint'Giulià. E non è un mistero che il club di Montegiardino si augura di pescare proprio la società di Andorra anch'essa nell'urna di Nyon. Il nuovo Direttore Sportivo gialloblu, Gianluca Bollini ha centrato quasi tutti gli obiettivi di mercato, eccezion fatta per Alberto Gilardino. L'attaccante Campione del Mondo contattato da Damiano Tommasi, con estrema gentilezza ha declinato l'invito per motivi personali, ma non ha chiuso la porta ai dirigenti della Fiorita con i quali è già in ottimi rapporti. Questa la rosa che sarà guidata da Nicola Berardi. Il tecnico sammarinese, oggi secondo di Costantini in Under 21, ha acquisito l'esperienza necessaria per creare un gruppo all'interno del quale dovranno convivere nomi prestigiosi e ragazzi di buona prospettiva.

Con il Presidente dell'AIC Damiano Tommasi ormai una certezza per la Fiorita, sono stati tesserati il centroavanti del San Marino Emiliano Olcese, e i centrocampisti Marco Brighi e Crocefisso Miglietta, i quattro con la formula del prestito esclusivamente per la competizione Europea. Matteo Colonna, Mirco De Angelis, Roberto Di Maio, Adolfo Jose Hirsch e Adrian Ricchiuti vestiranno la maglia gialloblù anche la prossima stagione. L’intera rosa sarà presentata sabato 24 giugno alle 21 a Montegiardino durante la Festa per i 50 anni della società.



L.G