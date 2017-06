Triangolare al Tre Penne: grana Angelini per la Folgore

Il bomber di fa male contro La Fiorita ed è a rischio per la doppia sfida in Europa League: il club di Falciano inserisce Marco Bernardi in lista.

Lunedì prossimo - al quartier generale UEFA, a Nyon - il sorteggio dei primi turni preliminari di Champions ed Europa League: nell'urna anche i club sammarinesi di Tre Penne, Folgore e La Fiorita che - ieri sera - si sono incrociate sul sintetico di Montecchio in un triangolare utile a saggiare lo stato di forma degli uomini a disposizione di Bizzotto, Lasagni e Berardi - tutti e tre neo arrivati sulle panchine delle big dell'ultimo campionato sammarinese.



La prima partita ha messo a confronto Fiorita e e Folgore, con la formazione di Falciano ad imporsi col risultato di 2-0 grazie alle reti di Alessandro Bianchi e Matteo Giardi, rientrati alla base dopo un anno in prestito. A decidere il secondo incontro di serata è stato invece Michele Simoncelli: dell'attaccante del Tre Penne l'unica rete nella sfida alla Folgore, che deve registrare l'infortunio occorso al bomber Michael Angelini - 21 gol nella passata stagione tra campionato e coppa - per il quale sono ancora da accertare i tempi di recupero. L'attaccante resta in lista UEFA, nella quale entra anche Marco Bernardi - punta anche della Nazionale, con cui ha giocato uno spezzone in Germania. Termina infine a reti inviolate l'incontro tra La Fiorita e Tre Penne che chiude il triangolare amichevole.



LP