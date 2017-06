Una Folgore tutta nuova per l'Europa League, ma col dubbio Angelini

Ingenti interventi sul mercato per la formazione di Falciano, che forse dovrà rinunciare alla più importante conferma: non filtra ottimismo sul recupero di Angelini per la gara di andata.

Per il quarto anno consecutivo, la Folgore si presenta ai blocchi di partenza delle Coppe Europee, come l'anno passato nel futuro prossimo della compagine di Falciano c'è il primo turno preliminare di Europa League.



Non un impegno semplice – detto che in campo continentale, per le nostre realtà non ce ne sono – e certo ancor più complesso rispetto al primo turno di Champions League nel quale complice uno schema che potremmo definire di teste di serie al contrario, le piccole d'Europa possono battagliare ad armi quasi pari per il superamento del turno.



Tra meno di 24 ore l'esito del sorteggio di Nyon: nel quartier generale dell'UEFA c'è un bussolotto che aspetta solo la Folgore del neo allenatore Oscar Lasagni. Cinquanta le potenziali avversarie, individuate nel gruppo riservato alle teste di serie, che spaziano dai vice campioni d'Israele del Maccabi Tel-Aviv (forti di un ranking doppio rispetto alla terza, per coefficiente UEFA) finanche agli azeri dello Zirä – ultima delle privilegiate, nonché potenziali abbinate a Folgore, ma anche Tre Penne.



Non ci sarà dunque il Pyunik, già affrontato in passato dalla Folgore che andò a segno in entrambe le partite, come Differdange o Liepāja, passate già da queste latitudini del calcio.



Indipendentemente da chi sarà, la Folgore si preparerà al doppio impegno con una rosa profondamente rinnovata negli interpreti e nel timoniere: Oscar Lasagni è pronto al debutto in panchina dopo il ciclo Berardi, Luca Bianchi sarà chiamato a difendere i pali, mentre a centrocampo e in attacco si registrano i principali interventi di mercato, a partire da Ramiro Lago – l'anno scorso al Pennarossa. Sarà – o sarebbe – interessante vederlo agire in coppia con Michael Angelini, ma sulle condizioni del bomber della Folgore non filtra ottimismo, quantomeno in vista della sfida d'andata. Vittima di un infortunio in occasione del triangolare amichevole di venerdì scorso, resta in dubbio un suo utilizzo nella doppia sfida europea: in caso è pronto Marco Bernardi, inserito in lista UEFA in extremis.



Nel video l'intervista a Gabriele Muratori, Direttore Sportivo Folgore



LP