Champions: La Fiorita pesca il Linfield

Il sorteggio della Champions League terminato poco fa a Nyon non ha riservato buone notizie per La Fiorita che ha pescato i nordirlandesi del Linfield.



La squadra di Belfast è la più titolata della lega con ben 52 titoli nazionali conquistati in oltre 120 anni di storia.



Gara di andata mercoledi 28 giugno.