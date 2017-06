Coppe Europee: il sorteggio delle squadre sammarinesi

Girano nell'urna e i pensieri in testa ai dirigenti presenti. Il sorteggio di Nyon è il primo passo verso la nuova Europa.



La Fiorita che dopo aver fatto l'abbonamento all'Europa League si riaffaccia in Champions rinforzata ottimista prende la classica porta in faccia. Si materializza infatti l'abbinamento con la seconda testa di serie del preliminare. E' il Linfield, formazione di Belfast, la più titolata della Lega Nord Irlandese con 52 campionati vinto in 120 anni di storia.



L'andata il 28 giugno al Windsor Park, impianto che ha perso metà della capienza per i segni del tempo e le rinnovate e più stringenti esigenze di sicurezza. Più piccolo, non meno affascinante. Il ritorno a Serravalle il 4 luglio.

Un'ora più tardi, come di prassi, tocca all'Europa League. I detentori della Coppa Titano del Tre Penne pescano una vecchia conoscenza del calcio sammarinese. E' il Rabotnicki che nel 2011 eliminò la Juvenes/Dogana e che nella sua storia vanta 4 campionati e 4 coppe macedoni. Ancora maggiori le frequentazioni tra Repubblica di San Marino e La Valletta. I maltesi avversari che il destino ha abbinato alla Folgore sono al terzo incrocio col Titano dopo aver incontrato Tre Fiori nel 2011 e La Fiorita nel 2013. Tutte in trasferta al debutto secondo il sorteggio, per cui si è resa necessaria la richiesta di almeno un'inversione di campo. Difficile con le formazioni maltesi che fanno base allo stadio Ta Qali che quindi ospitano il primo match il 29 giugno e volano a San Marino per il ritorno del 6. Il Rabotnicki che a Scopje ha lo stadio in ristrutturazione in previsione della Supercoppa e dunque inverte volentieri e sale sul Titano il 29 giugno per la gara di andata. Ritorno in Macedonia il 6 luglio.