La Fiorita-Linfield in Champions, Gasperoni: "Pescato la squadra più forte ma vogliamo passare il turno"

Il presidente del club di Montegiardino si esprime così sul sorteggio del preliminare di Champions, che ha accoppiato ai suoi la squadra dominatrice del campionato nordirlandese.

Il sorteggio dei preliminari di Champions League è stato dolce e crudele con La Fiorita, assegnandole la squadra 52 volte campione dell'Irlanda del Nord, il Linfield: "Sarà ovviamente una sfida affascinante - dice il presidente gialloblu Alan Gasperoni - giocheremo in uno stadio incredibile, il Windsor Park di George Best, in una città come Belfast che fa del calcio la sua vita. Però purtroppo è la peggior squadra che potessimo pescare".