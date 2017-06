Scommesse, in arrivo i primi deferimenti

Sono giorni caldi per la Giustizia Sportiva Sammarinese che in seguito all'indagine sul calcio scommesse sarebbe in procinto di deferire alla Commissione Disciplinare una decina di tesserati. Il provvedimento includerebbe sia calciatori che dirigenti del calcio sammarinese e riguarderebbe la prima parte del lavoro della Procura Federale. La richiesta di deferimenti sarà con ogni probabilità depositata entro la fine di questa settimana.