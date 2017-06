Tre Penne, Selva: "Conosciamo le difficoltà della sfida, ma sogniamo il risultato"

I detentori della Coppa Titano sfideranno al San Marino Stadium i macedoni del Rabotnicki giovedì 29 giugno.

Tra le squadre sammarinesi impegnate nelle Coppe Europee, il Tre Penne sarà la prima a debuttare in casa. In Europa League i detentori della Coppa Titano sfideranno i macedoni del Rabotnicki, non una novità per il calcio sammarinese.