Futsal: il 6 luglio i sorteggi di Coppa per il Tre Fiori

Il prossimo 6 luglio a Nyon il Tre Fiori conoscerà gli avversari del girone preliminare della UEFA Futsal Cup. La squadra del tecnico Massimiliano Spada sarà impegnata dal 22 al 27 agosto in uno degli 8 gironi di quattro squadre. Cipro, Bosnia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Austria, Lussemburgo e Svizzera tra le possibile sedi di gara dei gironi. Per il Tre Fiori sarà la seconda partecipazione alla UEFA Futsal Cup dopo quella della scorsa stagione che ha segnato il debutto di San Marino massima competizione europea per club di futsal.