Andy Selva: "Punto a tornare in campo, se ci saranno altre opzioni le valuterò"

Per i preliminari di Champions, La Fiorita dovrà ovviamente fare a meno del suo capitano Andy Selva, ancora alle prese con l'infortunio al tendine d'achille.

Selva che si sente ancora calciatore e vuole tornare in campo il prima possibile ma che non esclude di poter cambiare idea, se dovessero arrivare offerte interessanti.