Coppe Europee: i club ricevuti dalla Reggenza

Alla vigilia della partecipazione alla Champions League ed Europa League, le delegazioni de La Fiorita, Tre Penne e Folgore sono state ricevute dai Capi di Stato.

Un appuntamento che si rinnova nel tempo, dalla prima volta con la Folgore, alla vigilia della sfida in Coppa UEFA contro il Basile nel 2000, cresciuto negli anni in termini di presenza con ben quattro squadre tra calcio e futsal a difendere i colori nelle coppe europee.



Un momento importante per le squadre sammarinesi per sentire la vicinanza delle Istituzioni e in particolare quello della massima magistratura della Repubblica di San Marino.



L'Udienza con i Capitani Reggenti è sempre un momento particolarmente suggestivo, anche quando è una piccola delegazione a partecipare all'incontro.



La Fiorita, Tre Penne e Folgore, accompagnate dal Segretario di Stato Marco Podeschi e i Presidenti Gian Primo Giardi e Marco Tura, hanno ricevuto il sostegno dei capi di Stato Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio: “A voi formuliamo l'augurio di conseguire il miglior risultato agonistico, un risultato che possa premiare la serietà del vostro impegno, la passione e la determinazione che avete già mostrato nel corso del Campionato Sammarinese”.



La Reggenza ha particolarmente gradito i doni dei tre club ricordando anche l'importante ruolo ricoperto sul piano sociale del calcio come strumento di aggregazione e “significativa palestra di vita”.



I Capi di Stato hanno salutato i dirigenti delle società sammarinesi: “Saremo, unitamente a tutti i Sammarinesi, idealmente vicino a voi, certe che saprete rappresentare degnamente le vostre squadre e il nostro Paese, piccolo per le sue dimensioni ma grande per i suoi valori e principi”.



Anche il Segretario di Stato Marco Podeschi, ha ricordato l'importante appuntamento per le squadre sammarinesi, sottolineando il ruolo del calcio come veicolo di comunicazione, senza dimenticare il particolare momento che sta attraversando il calcio del Titano.



Elia Gorini