Montegiardino fa festa, la Fiorita ha 50 anni

Una storia da raccontare e un futuro tutto da scrivere. Oltre al tesoro più grande.

La passione di un Castello che ieri sera si è stretto attorno alla società sportiva per ricordare, augurare, strizzare sudore e sentimenti tutto insieme.



Montegiardino è La Fiorita. Che 50 anni fa nacque sotto una pianta, una sera una di aprile per volontà di 18 persone decise a regalare a giovani e meno giovani del Castello l'opportunità di fare sport.



Una serata voluta dal club e dalla Giunta con il Capitano Giacomo Rinaldi ad esprimere appartenenza e gratitudine, emozione e vicinanza. Ecco il modello Montegiardino, l'accoglienza nella difesa dell'identità. Un sentiero che potrebbe anche portare il Paese fuori dalle secche.



C'è il Presidente Tura a prendere la parola ringraziando per l'invito. Dal numero uno della Federcalcio un toccante saluto a chi lo ha preceduto.



Il pubblico riconoscimento ad un commosso Giorgio Crescentini definito "l'uomo che ci ha portato dalla polvere della fornace di Fiorentino al verde dell'erba di Wembley".



La passione al comando. Quella di Alan Gasperoni oggi giovane Presidente e 10 anni fa Presidente bambino.



Sul palco la voce di Anita Simoncini, i giocatori di ieri, molti dei quali sono i dirigenti di oggi, e i ragazzi che tra qualche giorno riporteranno in Champions il Castello più piccolo. Ma più vivo, più unito. Le poesie del primo Presidente Romeo Casadei, quelle del Direttore Generale Paolo Zanotti.



Una festa per tutti. Perchè non c'è Montegiardino senza La Fiorita e non c'è montegiardinese che non abbia La Fiorita nel cuore.