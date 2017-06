La rifinitura del Windsor Park e un paio di dubbi

Ieri l'allenamento, stasera Linfield - La Fiorita

È aperto dai primi del novecento il Windsor Park che ieri sera ha aperto anche a La Fiorita per il tradizionale allenamento di rifinitura sul campo di gara. Che è grande e mette un po’ di pensieri, grande rettangolo di gioco al di là delle tribune che da quando si son rifatte il trucco hanno perso qualcosa, ma ne mettono a sedere comunque 18.000 belli comodi. Ora il problema delle distanze non consente difesa stretta e forse un male assoluto non è. Un gruppo con così tanta qualità come quello di Montegiardino potrebbe anche provare a giocarla, almeno a tratti, la partita. E’ quello che pensa Nicola Berardi che ha ancora qualche dubbio di formazione legata specie ad un reparto (quello di metà campo) che alternative di uomini e moduli ne offre. Sarà comunque un 4-1-4-1 con il capitano Rinaldi sicuro titolare che non vede l’ora di giocarci contro questo Linfield. Per il resto scelte tecniche, con Ricchiuti e Mottola che come noto non sono della partita e Gasperoni alle prese con qualche linea di febbre per il quale si deciderà poco prima del calcio d’inizio fissato alle 19,45 di Belfast. Saranno le 20,45 a San Marino.



Da Belfast

Roberto Chiesa