Champions League, Linfield - La Fiorita: livescore

15' (0-0) Si vede La Fiorita. Miglietta arma il contropiede di Rinaldi il cui cross è controllato dal portiere.



13' (0-0) Il pubblico carica il Linfield che va ad un passo dal vantaggio. Dall'angolo la palla sfila sul secondo palo e il palo salva La Fiorita.



9' (0-0) Prima vera occasione Linfield. Quinn colpisce di testa dal limite dell'area piccola e non inquadra la porta.



7' (0-0) Punizione di Lowry, un cross sul quale Vivan pulisce di pugno.



5' (0-0) Possesso di palla quasi ininterrotto per il Linfield che però fatica a trovare varchi. Fiorita molto corta, nel tentativo di rubar palla e ripartire.



2' (0-0) I padroni di casa cominciano un giro palla dalla difesa con i centrali che non sembrano velocissimi. Fiorita compatta in attesa di capire il tipo di partita da fare.



Calcio d'inizio in favore dei padroni di casa. Partiti!



Le squadre entrano in campo. Linfield nella classica tenuta blu, La Fiorita in completo giallo. Suona l'inno della Champions.



Poco il pubblico presente sugli spalti nonostante il Linfield sia la squadra più titolata del Paese.



Ecco le formazioni ufficiali



LA FIORITA (4-1-4-1)

Vivan;Gasperoni, Olivi, Di Maio, Martini; Brighi; Hirsch, Tommasi, Miglietta, Rinaldi; Olcese. All.: Berardi.



Linfield: Carrol, Stafford, Haughey, Waterworth, Lowry, Burns, Clarke, Casement, Mulgrew, Quinn, Smyth.





Buona sera dal Windsor Park di Belfast, le squadre stanno ultimando il riscaldamento per poi cominciare la partita. Si giocherà in una serata fresca e ventosa. A Belfast il termometro si attesta sui 9 gradi.