Vigilia europea anche per il Tre Penne

Impegno casalingo per i detentori della Coppa Titano che Domani sera alle 20.30, ospitano i macedoni del Rabotnicki.

Per i vice campioni di San Marino si tratta della sesta partecipazione, negli ultimi otto anni, alle Coppe Europee. A rinforzare la compagine bianco-azzurra, che ricordiamo vanta la prima ed unica vittoria in campo europeo, gli arrivi del difensore Succi, dei centrocampista Santini e Marigliano e degli attaccanti Tani e Marco Martini. A guidare la squadra di Città, il nuovo tecnico Luigi Bizzotto che il presidente del Tre Penne, Fabrizio Selva ha definito il miglior allenatore in circolazione del calcio sammarinese.