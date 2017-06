Europa League: Tre Penne - Rabotnicki LIVE! (0-0)

42'(0-0) è un schema per il Rabotnicki su punizione, tocco per Duranski che esplode un gran tiro, Migani con i pugni respinge a fatica



41'(0-0) pericolo per il Tre Penne: Fraternali commette fallo 10 metri fuori area, punizione per il Rabotnicki



39'(0-0) Moretti subisce fallo sulla linea di metà campo, punizione calciata a cercare ancora Moretti, fuorigioco



38'(0-0) il Tre Penne tiene, il Rabotnicki non è mai stato ancora veramente pericoloso.



36'(0-0) bella verticalizzazione di Gai per Moretti che difende la sfera, ma è in fuorigioco



35'(0-0) punizione laterale del Rabotnicki. La palla arriva tra le mani di Migani nonostante i tanti giocatori a coprire la visuale del portiere.



34'(0-0) buon momento del Tre Penne



33'(0-0) il Tre Penne riparte bene, arriva al tiro con Moretti, che rientra sul destro, poi debolmente calcia in porta



30'(0-0) resta in parità il punteggio. Rabotnicki che preme, Tre Penne che si difende ma non soffre



28'(0-0) occasione Rabotnicki. Trajcevski entra in area dalla destra, Fraternali prova a contenerlo, il giocatore macedone riesce a concludere, la palla è sull'esterno della rete.



24'(0-0) conclusione da fuori di Herera, tiro deviato in corner



22'(0-0) percussione centrale di Gai, che si allunga troppo il pallone favorendo l'uscita di Siskovski.



20'(0-0) cresce l'intensità del Rabotnicki. Altro corner per gli ospiti. Libera la difesa, poi Palazzi subisce fallo.



19'(0-0) primo corner della gara è per il Rabotnicki



16'(0-0) che occasione per il Tre Penne: lancio di Gasperoni che scavalca la difesa del Rabotnicki. La palla arriva a Moretti che fa tutti bene, rientra sul destro, ma non riesce a concludere rapidamente da dentro l'area.



13'(0-0) lancio in profondità del Rabotnicki, è fuorigioco si alza la bandierina del guardalinee



11'(0-0) brivido quando il passaggi all'indietro del difensore del Rabotnicki ha richiesto al proprio portiere di uscire fuori area



10'(0-0) resta in parità, non si segnalano ancora occasioni da rete



8'(0-0) il Tre Penne si difende con ordine. La squadra di Bizzotto cerca di tenere i ritmi bassi.



7'(0-0) sul cross dalla destra di Iliev, la palla arriva sul secondo palo, terminano a terra due giocatori a centro area, si prosegue



5'(0-0) La punizione è insidiosa, ma evidente il tocco di mano di Mitrev, ferma tutto il direttore di gara



5'(0-0) fallo di Gai, circa 20 metri fuori area.



3'(0-0) fallo di Palazzi sulla trequarti



Subito avvio deciso del Rabotnicki



1'pt (0-0) calcio d'inizio per gli ospiti



Tutto pronto



Divisa completamente rossa per gli ospiti, completo blu per i detentori della Coppa Titano.



Le squadre fanno in questo momento il loro ingresso in campo, accompagnate dall'inno ufficiale della UEFA Europa League.



10 minuti al fischio d'inizio. Serata umida e calda al San Marino Stadium.



Le formazioni ufficiali:

TRE PENNE (4-1-4-1)

Migani, Merendino, Patregnani, Rossi A., Gasperoni A., Gai, Moretti, Simoncelli, Palazzi, Santini, Fraternali.

A disposizione:

Macaluso, Capicchioni, Cesarini, Calzolari, Marigliano, Martini M., Succi.

All.: Luigi Bizzotto



RABOTNICKI (4-3-3):

Siskovski, Mitrev, Herera, Sahiti S., Duranski, Najdenov, Markoski, Kadriu, Iliev, Trajcevski, Rašo.

A disposizione:

Bozinovski, Sadiki, Borha Kordoba, Sahiti E., Stankoviski, Ackovski.

All.: Viktor Trenevski



Arbitro: Jason Lee Barcelo (GIB)

Assistenti: Johan Ward (GIB) e Juan Jose Villada Candiles (ESP)

Quarto arbitro: Yaroslaff Borg (GIB)



Debutto casalingo per il Tre Penne nella gara di andata di Europa League contro i macedoni del Rabotnicki. Un precedente con San Marino per questa formazione, che nel 2011 ha affrontato la Juvenes/Dogana, ko per 1-0 sul Titano, sconfitta 3-0 in Macedonia.