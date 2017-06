La Folgore si prepara alla sfida con la Valletta: "daremo il massimo"

A poco più di 24 ore dall'inizio del cammino europeo della Folgore, l'Hibernians Stadium ha ospitato la conferenza stampa, con la classica presentazione dell'incontro. A prendere la parola sono stati il tecnico Oscar Lasagni e il capitano Andrea Nucci.

"Noi pensiamo di fare un'ottima partita - ha affermato l'allenatore -, non siamo venuti qui per fare una vacanza e daremo il massimo per tenere in vita il risultato per la partita di ritorno. Per noi sarebbe ottimo segnare fuori casa e non perdere, o comunque non subire gol. Valletta è una squadra attrezzata in ogni reparto, la loro categoria è superiore alla nostra però noi abbiamo un bel gruppo. Parte favorita, ma sono sicuro che possiamo giocarci le nostre chance."

Dello stesso avviso anche il centrocampista, che indica come ovviare alla maggiore qualità degli avversari: "Loro sicuramente partono favoriti, noi cercheremo di restare concentrati fino al 95': questa è l'unica arma che possiamo usare oltre all'organizzazione tattica".

Subito dopo la conferenza stampa, la squadra di Falciano ha effettuato la rifinitura nello stadio che domani sera alle 20:45 darà il via alla nuova avventura europea.